Дом престарелых загорелся в посёлке Сылва Свердловской области. Пожар начался в одной из комнат.
Беспомощных пожилых людей спасали, вынося их на руках, четверых вынесли из помещения на носилках. Как выяснили позже спасатели, причиной пожара стал матрас, воспламенившийся у одного из постояльцев,
С огнём пожарные справились за три минуты. Им удалось не допустить распространения огня по зданию. На первом этаже здания находился ФАП, но в момент пожара он не работал. Пациенты жили на втором этаже здания, с ними были два человека персонала. Людей временно разместили в школе, которая находится по соседству.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарные тушат крупное возгорание, которое началось на крыше самарского ресторана «Золотая Пагода». При пожаре никто не пострадал. Находящиеся в здании люди самостоятельно эвакуировались из помещения до прибытия спасателей.
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