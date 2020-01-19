https://static.news.ru/photo/dce3d446-3a62-11ea-90f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Дом престарелых загорелся в посёлке Сылва Свердловской области. Пожар начался в одной из комнат.

Беспомощных пожилых людей спасали, вынося их на руках, четверых вынесли из помещения на носилках. Как выяснили позже спасатели, причиной пожара стал матрас, воспламенившийся у одного из постояльцев, сообщает URA.RU. В здании в этот момент находились 14 проживающих.

С огнём пожарные справились за три минуты. Им удалось не допустить распространения огня по зданию. На первом этаже здания находился ФАП, но в момент пожара он не работал. Пациенты жили на втором этаже здания, с ними были два человека персонала. Людей временно разместили в школе, которая находится по соседству.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарные тушат крупное возгорание, которое началось на крыше самарского ресторана «Золотая Пагода». При пожаре никто не пострадал. Находящиеся в здании люди самостоятельно эвакуировались из помещения до прибытия спасателей.