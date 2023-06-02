Слепакова не стали лишать статуса иноагента Замоскворецкий суд отказался снимать со Слепакова статус иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семен Слепаков

Замоскворецкий районный суд Москвы отказал в иске к Министерству юстиции артисту и музыканту Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в требовании лишить его статуса иноагента. Суд доказал, что Слепаков негативно высказывался о проведении военной операции на Украине и о россиянах, а также получал иностранное финансирование, передает ТАСС.

В удовлетворении исковых требований Слепакова отказать, — огласил решение судья.

Ранее суд отклонил иск артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента. Суд доказал, что Галкин негативно высказывался о проведении военной операции на Украине, а также находился под иностранным влиянием

До этого суд отклонил иск блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента. Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. Суд доказал, что тот распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финансирование от иностранных источников.