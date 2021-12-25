Следствие попросило отпустить Хованского из СИЗО

Следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения для блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО из-за песни о трагедии после захвата зрителей террористами на мюзикле «Норд-Ост» в Москве в 2002 году. Заседание назначено на 29 декабря в 15:00, говорится на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

Адвокат блогера Александр Передрук подтвердил , что это однозначно ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Таким образом, если суд удовлетворит просьбу, то блогер может оказаться либо под подпиской о невыезде, либо под домашним арестом.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней ранее был опубликован в Интернете.

Хованскому также предъявили обвинения в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.