Следственный комитет России займётся проблемами обманутых дольщиков

https://static.news.ru/photo/ff44bea4-e180-11ea-ad97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил усилить работу по решению проблем обманутых дольщиков. Ситуацию с жильём детально изучат территориальные подразделения ведомства.

В ведомстве будут созданы специализированные подразделения по работе с обращениями россиян, расследование уголовных дел, возбуждённых против мошенников, будет ускорено, сообщает «ПолитЭксперт».

Бастрыкин также призвал сотрудников ведомства провести проверку защиты прав участников долевого строительства на местах.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил решить проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае. На встрече с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым он обратил внимание ситуацию с возведением в хабаровском микрорайоне «Строитель» школы на 1100 мест и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.