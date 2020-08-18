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Следственный комитет России займётся проблемами обманутых дольщиков

20:51, 18 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил усилить работу по решению проблем обманутых дольщиков. Ситуацию с жильём детально изучат территориальные подразделения ведомства.

В ведомстве будут созданы специализированные подразделения по работе с обращениями россиян, расследование уголовных дел, возбуждённых против мошенников, будет ускорено, сообщает «ПолитЭксперт».

Бастрыкин также призвал сотрудников ведомства провести проверку защиты прав участников долевого строительства на местах.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил решить проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае. На встрече с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым он обратил внимание ситуацию с возведением в хабаровском микрорайоне «Строитель» школы на 1100 мест и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.

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