Следователи проверяют информацию о продаже в Орле марок с Гитлером

https://static.news.ru/photo/7edcad7a-301e-11eb-92cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

По факту реализации почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера в Орловской области сотрудники Следственного комитета начали проверку. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

После сообщений средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии, — приводит сообщение «Интерфакс».

Сейчас продажа марок прекращена, а следователи выясняют, где они были изготовлены и как попали в продажу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Об инциденте рассказали местные СМИ. Журналисты обнаружили их в одном из орловских киосков «Роспечать». Купить такой товар с нацистской символикой можно было за 290 рублей.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин напомнил об ответственности всех, кто позволяет себе глумиться над памятью участников Великой Отечественной войны. Руководитель ведомства отметил, что в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» некоторые граждане размещали на соответствующем портале фото нацистских преступников, писал NEWS.ru.