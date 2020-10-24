Следователи показали видео с места убийства депутата Петрова

https://static.news.ru/photo/535d63c0-1687-11eb-8ca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следственный комитет обнародовал видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова.

На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию коттеджа в посёлке Великое, где было совершено преступление, и проводят следственные действия.

Как писал NEWS.ru, кадры из дома Петрова появились в Сети. Журналистам удалось побывать внутри дома.

Отец экс-гонщика «Формулы-1» был убит 24 октября выстрелом в грудь в своём доме под Выборгом Ленинградской области. В этот момент депутат купался в бане, он вышел, чтобы по традиции окунуться в реку. На другом берегу реки бизнесмена дожидался снайпер, который произвёл выстрел. Основная версия, которую рассматривают правоохранительные органы, — убийство по найму.