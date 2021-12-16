Следователи назвали имя настоящего владельца шахты «Листвяжная»

Следователям удалось установить теневого владельца холдинга «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная», при аварии на которой погибли более 50 человек. Как пишет Telegram-канал 112, им оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса дал один из арестованных менеджеров: допросить Гридина следователи не успели, так как на днях он неожиданно улетел в Монако.

Владимиру Гридину и его сыну Андрею принадлежит 50% акций «СДС-Уголь» через офшорные компании. За этот год через офшорную фирму «Mirtrade», которая контролируется семьей экс-депутата, прошло более $1,5 млрд, и [она] принесла Гридину $132 млн, - отмечается в сообщении канала.

Также сообщается, что Гридин вёл бизнес, будучи депутатом Госдумы и зампредом комитета по транспорту. Теневым владельцем бизнеса Гридин оставался и после сдачи мандата в 2018 году.

Ранее по делу об аварии на шахте «Листвяжная» арестовали гендиректора холдинговой компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова, главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова, а также номинального собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева. Алексеев, Якутов и Лобанов обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Федяев — в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Ранее следствие сообщило, что высшее руководство компании «СДС-Уголь» знало, что на шахте грубо нарушается промышленная безопасность, при этом топ-менеджеры после аварии принимали меры к сокрытию доказательств. Об этом сообщил представитель следствия в суде по избранию меры пресечения новым фигурантам дела о ЧП.