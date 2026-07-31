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31 июля 2026 в 14:04

Сладкий привет из 90-х: беру творог, рис и яблоки — через час духовка выдает нежнейший десерт

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашнего уюта, но нет сил возиться с тестом, эта запеканка спасает. Внутри она мягкая, как облачко, а снаружи схватывается золотистой корочкой — ложка утопает в ней, оставляя ароматный след ванили и печеных яблок.

Ингредиенты

Рис круглый — 220 г, молоко — 75 мл, вода — 200 мл, яйца — 8 шт., сахар — 190 г, творог — 200 г, масло сливочное — 50 г, яблоки — 2 шт., изюм — 100 г, соль — щепотка, ванилин — по вкусу, сухари панировочные — 30 г.

Как готовлю

Сначала варю рис в смеси воды и молока с щепоткой соли до готовности, даю немного остыть и добавляю сливочное масло. Тем временем растираю творог с сахаром и ванилином до однородности, по одному ввожу яйца и тщательно перемешиваю. Смешиваю творожную массу с рисом, добавляю нарезанные кубиками яблоки и промытый изюм.

Форму смазываю маслом, присыпаю сухарями, выкладываю тесто и разравниваю верх. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 40–50 минут до уверенной золотистой корочки. Достаю, даю постоять 10 минут и подаю — нежная, ароматная, с карамельными яблочными нотками внутри.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня покорила текстура: внутри запеканка получилась невероятно нежной, почти суфлейной, а сверху — та самая тонкая карамельная корочка. Главный лайфхак, который я вынес: не жалейте изюма и обязательно замочите его в горячей воде на 10 минут, он станет сочным и не будет тянуть влагу из риса.

Проверено редакцией
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