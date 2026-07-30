Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 07:07

Сладкий перец в духовке меняется до неузнаваемости: готовлю киш «Бекончик», от которого не оторваться, — хорош и на обед, и на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киш с беконом и болгарским перцем — тот случай, когда простота продуктов скрывает сложный, богатый вкус. Перец в духовке становится сладким и мягким, бекон отдает свой дымок, а сырная корочка с мускатным орехом доводит все до совершенства.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 175 г, масло сливочное — 115 г, соль — 0,5 ч. л., вода ледяная — 3–4 ст. л., яйцо куриное — 6 шт., сливки 20% — 120 г, молоко — 120 мл, бекон — 8 ломтиков, сыр пармезан — 50 г, сыр чеддер — 100 г, перец сладкий красный — 1 шт., лук зеленый — 15 г, мускатный орех молотый — 1 щепотка, паприка сладкая молотая — 0,25 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала в комбайне превращаю муку, соль и холодное масло в крошку, затем по ложке вливаю ледяную воду, пока тесто не соберется в шар — раскатываю, выстилаю форму и отправляю на полчаса в холодильник.

Тем временем кубики бекона поджариваю на сухой сковороде до аппетитного хруста, натираю оба вида сыра, а сладкий перец и зеленый лук крошу мелкими кусочками.

Духовку разогреваю до 200 °С и выпекаю основу первые 10 минут. Яйца взбиваю со сливками, молоком, паприкой, мускатным орехом, солью и перцем — получается шелковистая заливка.

На горячую основу выкладываю бекон, оба сыра, перец и лук, заливаю яичной смесью и возвращаю в духовку: сначала 15 минут при 215 °С, затем убавляю до 165 °С и жду еще полчаса до золотистой аппетитной корочки.

Готовый киш хорош и теплым, с нежной дрожащей серединкой, и холодным, когда все вкусы успевают подружиться.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Больше всего впечатлило, что даже не самый сочный болгарский перец в этом рецепте становится обалденно мягким и сладковатым. Рекомендую подавать киш со сметаной и зеленью — жирность легкой кислинкой подчеркнет сливочную заливку и хруст бекона.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия установила рекорд по вылову известного во всем мире деликатеса
В России стали на шаг ближе к «победе» над ВИЧ
Солдаты ВСУ убежали с позиции и сожгли тела сослуживцев
Стало известно, как вел себя пасынок Намина во время убийства
На складе Wildberries в Сарапуле произошло возгорание
Суд сжалился над фигурантом дела о подрыве машины офицера Минобороны
Известный бодибилдер застрелил родителей и тяжело ранил 13-летнего брата
Врач поставила точку в споре о связи отказа от супов и гастрита
«Уши как локаторы»: собака спасла российских штурмовиков от дронов в ДНР
Облом Зеленского и новая атака на Wildberries: новости СВО к утру 30 июля
ВС России оставили ВСУ без сухогрузов
ВС России нанесли удары по военным аэродромам и логистическим центрам ВСУ
Артиллерия «Севера» нанесла сокрушительный удар ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 июля: инфографика
При атаке ВСУ в центре Горловки поврежден многоквартирный дом
Силы ПВО уничтожили более 250 украинских дронов над Россией
Мирошник объяснил, что показали митинги после отставки Федорова
В МЧС заявили о рекордном за пять лет количестве природных ЧС
Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове
Ракетная опасность объявлена в одном из крупнейших городов Европы
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.