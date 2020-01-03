Облачная погода с прояснениями и слабый снег ожидаются в воскресенье, 5 января, в Москве. Похолодает до 4 градусов мороза.
Максимальная температура воздуха составит от −1 до +1 градуса, по области — до −4 градусов. Ветер западный,
Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что январь в Москве будет тёплым, а настоящая зимняя погода «усилит свои позиции» лишь к концу месяца, но «делать это будет крайне осторожно».
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