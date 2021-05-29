СКР возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/509314b0-c1fd-11eb-898e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главк СКР возбудил уголовные дела по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) в связи с размещением на сайте «Бессмертного полка России» фотографий нацистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В числе фигурантов жители Оренбургской и Томской областей, а также двое граждан Украины. По данным следствия, в мае 2021 года они опубликовали на сайте «Бессмертного полка» заявки с фотографиями главы Третьего рейха Адольфа Гитлера, министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, а также изменника Родины генерала Андрея Власова.

Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом, — говорится в сообщении.

Кроме того, проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области. При проведении акции «Бессмертный полк» он пытался разместить в числе ветеранов Великой Отечественной войны фото человека, не имеющего отношения к победе над гитлеровской Германией.

Следователи провели обыски по местам жительства некоторых фигурантов. У них изъяты компьютерная техника и средства связи.

Ранее сообщалось, что 9 мая на сайт «Бессмертного полка» были совершены массивные хакерские атаки. Как выяснилось, хакеры пытались разместить на сайте портреты нацистов.