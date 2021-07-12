СКР попросил арестовать главного борца с коррупцией в Петербурге

СКР направил ходатайство в суд об аресте главы Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, подозреваемого во взяточничестве. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

В Дорогомиловский районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы антикоррупционной службы управления ФТС, — пояснил он.

По версии следствия, Розсыпало со своими подельниками систематически получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. За каждую машину они требовали по $700. В общей сложности они получили свыше 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что СКР опубликовал видео задержания Розсыпало в Москве, а также показал фрагмент получения им конверта со взяткой.