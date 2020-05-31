Скончался вице-президент Объединённого мира борьбы

https://static.news.ru/photo/11ba500e-a382-11ea-aa4e-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федерация спортивной борьбы России сообщила о гибели вице-президента Объединённого мира борьбы (UWW) болгарина Цено Ценова. Он скончался на 81-м году жизни.
Цено Ценов с 1978 года входил в число членов бюро европейского совета Международной федерации борьбы, а с 1995 года был главой европейского комитета. В 2002 году стал членом бюро Международной федерации борьбы. В Федерации борьбы Болгарии Цено Ценов на протяжении долгого времени был генеральным секретарем, вице-президентом и президентом организации, — цитирует сообщение РИА Новости.
Свои соболезнования родным и близким Ценова выразили тренеры и спортсмены сборных команд по вольной, женской и греко-римской борьбе.
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