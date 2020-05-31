Скончался вице-президент Объединённого мира борьбы

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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец прокомментировал слова украинского телеведущего о том, что жителям Крыма и Донбасса лучше погибнуть. Он считает, что журналист похож на героя книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфа Шарикова.

Ранее телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал гибели жителям Крыма и Донбасса. Очередной Шариков, демонстрируя свой интеллект на уровне мартышки, пытается поймать хайп на...