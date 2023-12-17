Скончался режиссер «Листопада» и «Охоты на бабочек» Режиссер Отар Иоселиани умер на 90-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отар Иоселиани

Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани, снявший такие известные фильмы, как «Листопад» и «Охота на бабочек», скончался на 90-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале журналист и фотограф Юрий Рост. По его словам, Иоселиани был великим человеком и его ближайшим другом.

У нас горе. Ушел Отар Иоселиани — великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг, — написал Рост.

Иоселиани является лауреатом множества премий и наград. В 1984 году он получил звание народного артиста Грузинской ССР. С того же времени начал работать во Франции, где снял несколько полнометражных и документальных картин. Иоселиани отмечался специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля, а также получал «Серебряного медведя» и дважды — премию «Ника».

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