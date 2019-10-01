Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников скончался в Туле на 95-м году жизни. Мужчина был призван в армию в 1942 году, воевал на Брянском и Белорусских фронтах, участвовал в освобождении Прибалтики и Польши, штурмовал Рейхстаг и оставил на стене здания свою фамилию.
О смерти Шалашникова рассказали
За годы армейской службы Евгений Шалашников был награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».
Как ранее сообщал News.ru, бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин решил перечислять половину своей зарплаты ветеранам.