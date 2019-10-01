https://static.news.ru/photo/275ceaf8-e446-11e9-bd67-fa163e074e61_660.jpg Евгений Шалашников Фото: tula.ru

Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников скончался в Туле на 95-м году жизни. Мужчина был призван в армию в 1942 году, воевал на Брянском и Белорусских фронтах, участвовал в освобождении Прибалтики и Польши, штурмовал Рейхстаг и оставил на стене здания свою фамилию.

О смерти Шалашникова рассказали РИА Новости в управлении МВД по Тульской области. Собеседник агентства рассказал, что сохранилось фото, где красноармеец стоит возле оставленной им на Рейхстаге надписи «Туляк Шалашников».

За годы армейской службы Евгений Шалашников был награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

Как ранее сообщал News.ru, бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин решил перечислять половину своей зарплаты ветеранам.