Скончался депутат Госдумы Николай Антошкин

https://static.news.ru/photo/586de5fe-58a6-11eb-8db2-fa163e074e61_660.jpg Николай Антошкин Фото: duma.gov.ru

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер в возрасте 79 лет.

Сегодня Николай Тимофеевич ушёл от нас, — сообщил РИА Новости руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин.

Он добавил, что парламентарий скончался в больнице. Место и время похорон будут объявлены 18 января после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Ему было 79 лет. Он командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей. В 1989-1993 годах Николай Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а после этого был командующим фронтовой авиацией.

Ранее бывший член ЦИК России, экс-депутат Госдумы и экс-сенатор Василий Лихачёв умер в возрасте 67 лет, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, политик скончался после продолжительной болезни. Лихачёв родился в 1952 году в Нижнем Новгороде. За свою жизнь он успел поработать на важных государственных и дипломатических постах. Он занимал должность вице-президента Татарской ССР, председателя Госсовета Татарстана, члена Совфеда и депутата Госдумы и замминистра юстиции РФ. В 1998–2003 годах был постпредом страны при Европейских сообществах в Брюсселе. С 2016 по 2018 год являлся членом ЦИК, где отвечал в том числе за вопросы международного сотрудничества, писал NEWS.ru.