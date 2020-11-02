Скончался декан факультета педагогического образования МГУ Розов

Член-корреспондент Российской академии образования, декан факультета педагогического образования Московского государственного университета имени Ломоносова Николай Розов умер на 83-м году жизни.
Коллектив МГУ
Николай Христович Розов родился 20 февраля 1938 года. В 1958 году он окончил мехмат МГУ. В 1983 году Розов получил степень доктора физико-математических наук. Пост декана факультета педагогического образования он занимал с 1997 года. Розов за свою научную карьеру выпустил более 250 статей, а также 14 монографий и научных пособий.
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