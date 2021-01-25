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Скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько

11:18, 26 января 2021 86
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший вице-премьер России и экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько скончался на 65-м году жизни.

Политик умер после продолжительной болезни. Он страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнь Лу Герига), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к семье Приходько.

Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил МГИМО, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 1998–2004 годах занимал пост главы администрации президента, а в 2004–2012 годах работал в качестве помощника главы государства.

Пост зампреда кабмина и руководителя аппарата правительства Приходько занимал в 2013-2018 годах, после этого работал первым замом руководителя аппарата правительства. В января 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил его своим помощником.

Ранее NEWS.ru писал, что 17 января скончался Герой СССР, депутат Госдумы Николай Антошкин. Ему было 79 лет. Предполагается, что причиной смерти стал коронавирус.

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