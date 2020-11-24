Скончалась автор популярных учебников английского языка

https://static.news.ru/photo/8853c3b8-2e8c-11eb-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бонк Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Российский лингвист, преподаватель и автор известных пособий по изучению английского языка Наталья Бонк скончалась в Москве на 97-м году жизни.

Сегодня, 21 ноября 2020 года, на 97-м году жизни от нас ушла человек-легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк, — говорится в сообщении на сайте Литературного института им. А. М. Горького.

Наталья Александровна работала до 1993 года в Академии внешней торговли. В этот период она вместе с коллегами написала учебник, который стал пособием по изучению английского языка для миллионов граждан СССР. Учебник «Английский шаг за шагом», написанный в соавторстве с дочерью Ириной Бонк в конце 90-х, и сегодня пользуется популярностью.

В середине ноября СМИ сообщили о госпитализации Бонк в тяжёлом состоянии.

Как сообщал NEWS.ru, на 63-м году жизни скончался режиссёр и создатель музыкальных клипов Георгий Гаврилов, который в разное время успел поработать с певицей Лаймой Вайкуле и продюсером Игорем Крутым.