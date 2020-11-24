Клипмейкер Крутого и Вайкуле Гаврилов скончался на 63-м году жизни

https://static.news.ru/photo/aa13436c-2e5e-11eb-9175-fa163e074e61_660.jpg Георгий Гаврилов Фото: facebook.com/gera.gavrilov.3

Режиссёр и создатель музыкальных клипов Георгий Гаврилов, который в разное время успел поработать с певицей Лаймой Вайкуле и продюсером Игорем Крутым, скончался. Ему было 62 года. О смерти рержиссёрар стало известно во вторник, 24 ноября, из поста, опубликованного на его личном блоге.

Гаврилов за свою карьеру успел получить множество престижных в музыкальной среде премий. Среди них особенно выделяется Grammy за 2001 год и ТЭФИ за 2003. Кроме того, он был режиссёров как фильмов, так и сериалов. В числе его работ «Шпионские игры», «Исповедь. Хроника отчуждения», «Козлёнок в молоке» и не только.

Как клипмейкер Гаврилов, кроме перечисленных Вайкуле и Крутого, поработал с Дмитрием Маликовым, Ириной Аллегровой, Игорем Николаевым и не только.

Сегодня в 09.20 утра Георгия Гаврилова не стало, — говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, на 70-м году жизни скончался профессор, завкафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ Николай Богомолов. Об этом сообщается на сайте журфака.

Причину смерти Богомолова назвал доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Григорий Прутцков. Он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что Николай Алексеевич умер от коронавируса.