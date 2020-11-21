Ушёл из жизни профессор журфака МГУ литературовед Николай Богомолов

https://static.news.ru/photo/fe3ed742-2bf9-11eb-81ba-fa163e074e61_660.jpg Николай Богомолов Фото: journ.msu.ru

На 70-м году жизни скончался профессор, завкафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ Николай Богомолов. Об этом сообщается на сайте журфака.

Невозможно представить без него кафедру, факультет, университет. Нам всем ещё предстоит этому учиться. О том, что сделал Н. А. Богомолов для воссоздания истории русской литературы XX века, можно говорить долго — и мы уверены, об этом будут говорить и писать столько, сколько будут исследовать русскую литературу, — говорится в сообщении.

Причину смерти Богомолова назвал доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Григорий Прутцков. Он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что Николай Алексеевич умер от коронавируса.

Николай Богомолов был выпускником филфака МГУ. Он автор множества книг, составитель сборников произведений выдающихся литераторов ХХ столетия. Также Богомолов является соавтором «Большой российской энциклопедии». Отмечается, что после его смерти планируется публикация ещё ряда его трудов.

Уже после его ухода выйдут три новые книги Н. А. Богомолова: одна написана по материалам архива Ивана Розанова, две другие — сборники статей за 10 лет. Выйдет и сборник, готовившийся к его 70-летию, но превратившийся в In memoriam, — сказано в некрологе факультета.

16 декабря Николаю Богомолову исполнилось бы 70 лет. О дате и месте прощания с учёным пока не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что в возрасте 73 лет скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Его жизнь также унесла коронавирусная инфекция.