Сколиоз влияет на риск инфаркта: врач рассказывает новые данные о болезни Представление о том, что тяжелые рюкзаки и неудобные парты провоцируют искривление позвоночника, оказалось мифом

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Сколиозом называют деформацию позвоночника. Он поражает примерно 1% населения. Впервые заболевание выявляют в возрасте 12–14 лет, когда происходит активный рост организма. Девочек он поражает чаще, чем мальчиков. В 90% случаев болезнь диагностируется у представителей женского пола. Руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ Алексей Кащеев в беседе с NEWS.ru развеял популярные мифы о заболевании.

— Алексей Алексеевич, в детстве многих пугали: не будешь ровно сидеть — заработаешь сколиоз. Правда ли, что причина искривления кроется в неумении держать осанку?

— Идиопатический сколиоз подростков — это сколиоз, который связан с ассиметричным ростом позвонков в раннем подростковом периоде. Сколиоз — это следствие того, что одна половина позвоночника растет несколько быстрее, чем другая. А вот причина этого неизвестна. Есть большое количество генетических исследований, которые объясняют, что определенные мутации в хромосомах увеличивает вероятность появления сколиоза. Поэтому болезнь во многом наследственная. Если у родственников было искривление позвоночника, то выше вероятность, что у ребенка оно тоже будет. Конечно, сколиозы не берутся от того, что ребенок неправильно сидит или носит тяжелый рюкзак. Повторюсь, это генетическое, не вполне понятное заболевание.

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— У ребенка обнаружили сколиоз, что делать родителям?

— Такого ребенка нужно, конечно, показать ортопеду. В России сильная ортопедическая школа по позвоночнику. Лишь небольшое количество детских сколиозов нуждается в хирургической помощи. В большинстве случаев нужно просто наблюдать, делая снимки в полный рост. Смотреть, останавливается болезнь или прогрессирует. Чаще всего сколиозы нуждаются в консервативном лечении. Это физкультура, которая включает прокачку мышц спины. Занимаясь спортом, можно за счет мышц настолько подтянуть дугу, что она станет визуальна. Существуют и корсеты. Но истинные делаются индивидуально и часто сильно сковывают движение. Подростку может быть в них некомфортно. Они нужны не всегда.

— Бывает ли так, что сколиоз требует срочной операции?

— Да, существуют более серьезные, жесткие виды сколиозов. Это сколиоз врожденный, сколиоз младенцев и детей раннего возраста. Такие дети переживают десятки операций в течение жизни, потому что они же растут. Но сейчас существуют технологии, которые позволяют вставлять позвонки, «растущие» вместе с ними. Далее, есть нейромышечные сколиозы. Они вторичны по отношению к другим заболеваниям. Например, часто обсуждаемая спинальная мышечная атрофия (СМА), которая приводит к очень тяжелым склеротическим деформациям. Но и у пожилых мы видим так называемый дегенеративный сколиоз. Он образуется на фоне старения позвоночника, вот этот сколиоз часто нуждается в хирургической помощи.

— Влияет ли наличие сколиоза на продолжительность жизни?

— Если присутствует хроническая боль, то да. На фоне любой хронической боли всегда увеличивается риск инсульта или инфаркта. Также боль провоцирует хронический стресс и может вызвать серьезные нарушения психики, вплоть до глубокой депрессии. Продолжительность жизни сокращается из-за хронически подавленного эмоционального состояния.