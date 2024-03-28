Скандального рэпера с «голой» вечеринки вызвали в военкомат Рэпер Vacio заявил о вызове в военкомат и удалил сообщение

Фото: t.me/moscowcourts

Vacio (настоящее имя — Николай Васильев)

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) сообщил в Telegram-канале, что его вызвали в военкомат. Артист опубликовал ролик сначала из такси, а потом из самого здания комиссариата, где он ждет приема. Он признался, что это не первый его вызов, друзья даже стали подшучивать над ним из-за частых визитов. Позже он удалил видео и упоминания об этом со своей страницы.

Непонятно, зачем так часто делать это. Похоже, как когда люди влюбляются друг в друга или что-то еще. И нуждаются друг в друге, часто видятся. Я знаю, что звучит смешно, но провожу такую параллель, — сказал исполнитель в одном из удаленных «кружочков».

Ранее Vacio опубликовал видео, как ему бреют голову налысо. На кадрах видно, как он сидит на стуле, пока девушка бреет его машинкой. Затем в ролике появляются кадры с автоматом и звуки выстрелов.

25-летнему молодому человеку вручили повестку именно после похода на скандальную вечеринку к блогеру Анастасии Ивлеевой. Он будет служить в музыкальных войсках.

Адвокат Васильева Роман Попов подтверждал, что артист пойдет служить в весенний призыв. Он прошел медкомиссию еще в январе. Артист хотел бы пройти службу в рядах ВДВ, но отправится служить туда, «куда Родина пошлет», добавил юрист.