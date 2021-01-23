СК возбудил уголовные дела после несанкционированной акции в Москве

https://static.news.ru/photo/b4de93ae-5db7-11eb-b00f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам насильственных действий в отношении представителей власти, повреждения имущества и хулиганства, имевших место в ходе несогласованных акций протеста в центре Москвы 23 января. Об этом заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), статьёй 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статьёй 213 УК РФ (хулиганство), — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее стало известно, что ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении неизвестного мужчины, который ударил двух полицейских на несанкционированном митинге в Северной столице. Инцидент произошёл на Сенатской площади.

Напомним, не только в столице и Санкт-Петербурге, но и в других российских городах 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Как сообщал NEWS.ru, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на несанкционированных акциях протеста в Москве были задержаны более двух тысяч человек.