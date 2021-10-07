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СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения пассажира в метро

11:33, 07 октября 2021
СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения пассажира в метро Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после избиения молодого человека в метро по статье о покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Ранее всем трём задержанным уроженцам Дагестана были предъявлены обвинения по делу о хулиганстве.

Возбудить уголовное дело против троих мужчин, избивших человека в метро, потребовал глава СК Александр Бастрыкин. Также против приезжих откроют производство о насилии в отношении представителя власти.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, после того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. В результате следователи квалифицировали эти действия по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

СК России оперативно направил ходатайство о передаче уголовного дела, возбуждённого органами полиции по статье УК РФ о хулиганстве, в органы Следственного комитета, — отметили в ведомстве.

Полиция задержала нападавших благодаря записям камер видеонаблюдения.

Инцидент произошёл 4 октября. В 18:50 в вагоне поезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская», три молодых человека из хулиганских побуждений напали на 25-летнего бармена Романа Ковалёва. Как сообщалось, молодой человек вступился за оскорбляемую ими девушку. Сейчас потерпевший находится в больнице. У него сломаны нос и кости лица.

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