СК возбудил дело о хулиганстве после нового конфликта в московском метро

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» после конфликта на станции московского метро «Текстильщики». Об этом говорится на сайте СК РФ. Ранее выходцев с Кавказа, провоцировавших драку, оштрафовали на 1000 рублей.

По данным следствия, вечером 12 октября 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За пассажирку заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда, — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Отмечается, что расследование продолжается.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с очередным конфликтом в московском метро, который едва не закончился повторением жестокого избиения дагестанцами бармена. Там также выходцы с Кавказа сначала нагрубили женщине, а затем начали провоцировать заступившегося за неё мужчину. Правда, на этот раз до драки не дошло. В ситуацию вмешались другие пассажиры. А на станции всех участников конфликта уже ждала полиция.

Сегодня стало известно, что все участники были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Их оштрафовали на 1000 рублей. Включая заступившегося за женщину пассажира.

Ранее пользователи Интернета раскритиковали бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за неуместную шутку об избитом парне в метро.