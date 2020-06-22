СК в Москве проверит органы опеки после инцидента с матерью четырёх детей

https://static.news.ru/photo/107b6648-b49d-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников органов опеки проверят на халатность опеки после оставления матерью в московской квартире без еды четверых детей. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по столице.

Отмечается, что жительница Москвы заперла своих детей в квартире и уехала за город, чтобы заняться ремонтом давно сгоревшей дачи. При этом мать оставила еду, которой, как она думала, хватит детям на несколько дней.

Дети съели всё в первый же день и провели несколько суток без еды, пытались выйти на улицу, но не смогли, поскольку мать заперла их снаружи. Крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали полицию. Сейчас дети находятся в больнице, передаёт ТАСС.

Организована доследственная проверка по факту инцидента с детьми, произошедшего на юго-западе Москвы, в рамках которой следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства, — цитирует сообщение агентство.

При этом на саму мать планируют возбудить уголовные дела по факту оставления в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, её могут лишить родительских прав.

Как писал NEWS.ru, органы опеки из Кисловодска лишили родительских прав 44-летнюю мать-одиночку. Ведомство забрало у женщины дочь из-за физического истощения ребёнка. О негативном состоянии несовершеннолетней сообщили в органы опеки врачи одной из больниц Кисловодска. По их показаниям, девочка была истощена, а её вес не достигал и семи килограммов. Также у ребёнка был сильно понижен гемоглобин. Мать отказывалась заниматься реабилитацией дочери.