СК России возбудит дело на блогера, бросившего младенца в сугроб Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Косенко, бросившего ребенка в сугроб

Фото: СК РФ

СК России возбудит уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба комитета. Отмечается, что также будет инициирован вопрос о выдаче мужчины, который проживает в США.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка, — говорится в сообщении.

Видео блогера Косенко, на котором он бросает младенца в снег, вызвало скандал. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала, что ее возмутили кадры, присланные ей в соцсетях. По ее словам, теперь мужчина рассказывает, что на кадрах не настоящий ребенок, а кукла.

Она отметила, что блогеры «готовы на все» ради привлечения внимания, не задумываясь об ответственности перед аудиторией. По словам Мизулиной, еще неизвестно, на что дальше пойдут создатели контента.