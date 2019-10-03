https://static.news.ru/photo/6fc362fe-e5e5-11e9-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Житель республики Татарстан отправил заявления в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности журналиста Владимира Соловьёва по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды).

Как передаёт региональное издание KazanFirst , заявитель посчитал, что журналист оскорбил татарский народ. В эфире радиостанции «Вести ФМ» Соловьёв разразился гневной тирадой в адрес слушателя из Татарстана, назвав того «мразью».

Некто Хасанов из Татарстана... Не позорь Татарстан, мразь, — обратился к слушателю журналист.

Такую эмоциональную реакцию вызвало отправленное в эфир Хасановым СМС-сообщение, где слушатель назвал Соловьёва «лакеем» и «путиноидом». Журналист произнёс свою реплику, имитируя татарский акцент.

Как ранее сообщал News.ru, Соловьёв раскритиковал музыканта Бориса Гребенщикова после выхода песни «Вечерний М». По мнению журналиста, Гребенщиков попал под «тлетворное влияние бандеровской Украины» и «деградировал из поэта в куплетиста».