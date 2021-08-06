СК РФ назвал причастных к убийству российского журналиста на Украине

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Следственный комитет России рассказал, что убийцы журналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина были одеты в форму с национальным украинским флагом. Об этом сообщили РИА Новости.

Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений, — заявили в СК.

Также пресс-служба сообщила, что правоохранительные органы Украины не помогают в расследовании, хотя очевидно — имеют информацию

Андрей Стенин был убит 6 августа 2014 года, его машину обстреляли в Снежнянском районе Донецкой области. Под огонь попали десятки машин беженцев, со Стениным погибли украинские военные корреспонденты Андрей Вячало и Сергей Коренченков.

В 2020 году СК РФ сообщал, что Украина отказалась предоставлять России данные расследования гибели фотокорреспондента.