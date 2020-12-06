СК РФ настаивает на аресте подозреваемых в убийстве семьи в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/e335993c-379c-11eb-81ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Следственные органы просят арестовать троих подозреваемых в убийстве семьи. Преступление совершено в Волоколамске, рассказала представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. По её словам, силовики настаивают на заключении фигурантов под стражу.

Один из вероятных правонарушителей на месте инцидента рассказал оперативникам, что он и его сообщники знали, на каком автомобиле будут передвигаться потерпевшие, и решили подкараулить их, следует из опубликованного СК РФ видео на сайте YouTube. Когда пострадавшие подъехали, обвиняемые перекрыли трассу своей машиной. Затем один из них открыл огонь из «Сайги» по транспортному средству семьи.

С участием трёх подозреваемых проведён ряд следственных действий, в том числе проверки показаний на месте. Подозреваемые детально показали и рассказали, как совершали преступление <...>. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует сообщение СК РФ ТАСС.

Подозреваемые уже дали признательные показания. В числе подозреваемых двое жителей Москвы 1980 и 1989 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения. В ходе допроса они рассказали, что поводом для убийства послужил конфликт, который разгорелся из-за того, что потерпевшие обвинили подозреваемых в поджоге их дачного дома.

Во время обысков криминалисты нашли оружие, из которого стреляли в погибших, на месте ЧП обнаружили гильзы. Следствие назначило ряда экспертиз — генетическую, баллистическую, дактилоскопическую и другие.

Как писал NEWS.ru, супружескую пару и их 16-летнюю дочь нашли мёртвыми и обгоревшими 4 декабря в районе СНТ «Малахит-2» в Волоколамском городском округе. Было установлено, что погибшие — семья Рюмшиных. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи установили, что Рюмшины в течение долгого времени конфликтовали с соседом, который разводил на своей даче лошадей. Они неоднократно жаловались на него в полицию, а тот пригрозил им расправой.

Накануне убийства супругам позвонили неизвестные и сообщили, что сгорел их загородный коттедж. Вместе с дочерью они отправились на место, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. После этого все трое перестали выходить на связь. В полицию по поводу их пропажи обратилась старшая дочь.