СК РФ имеет доказательства причастности Меня к хищению 700 млн рублей

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Аудитор Счётной палаты РФ, бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень подозревается в причастности к хищению 700 млн рублей из бюджета региона. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Следственный комитет располагает доказательствами вины чиновника.

В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области, — цитирует Краснова ТАСС.

Это заявление генпрокурор сделал в ходе обсуждения на заседании Совета Федерации. Сообщается, что вопрос о привлечении Меня в качестве обвиняемого, а также о задержании и о мере пресечения был внепланово включён в повестку заседания.

Ранее NEWS.ru писал, что члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания 18 ноября дали согласие на задержание и привлечение в качестве обвиняемого аудитора Счётной палаты Михаила Меня. Решение по вопросу было принято сенаторами единогласно.