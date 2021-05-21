СК расследует хищения 4,8 млрд рублей при строительстве для Минобороны

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Следственный комитет приступил к расследованию о хищениях 4,8 млрд рублей при строительстве спецобъектов Министерства обороны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, ещё в конце 2020 года следствие заинтересовалось деятельностью АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учреждённого АО «Гарнизон», которое принадлежит Минобороны. ГУОВ осуществляет проектирование и строительство жилых домов и микрорайонов для военнослужащих, а также реконструкцию сложных и исторически значимых объектов. СК обратило внимание на выполнение фирмой госконтрактов на строительство спецобъектов для ведомства.

Сотрудники второго отдела главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР и ФСБ выяснили, что по меньшей мере строительство четырёх объектов специального назначения ГУОВ так и не завершила, возвела с нарушениями или представила заказчику сметы с завышенной стоимостью выполненных работ и купленных стройматериалов.

На тот момент было известно о недостаче 2 млрд 899 млн руб. СК возбудило уголовные дела о мошенничестве, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору. Фигурантом стал бывший гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев. Эту фирму открыла ГУОВ. Она выполняла часть строительных работ, порученных его учредителю в рамках госконтрактов с Минобороны.

К весне 2021 года перечень подозрительных сооружений, построенных ГУОВ и «М-Строем», увеличился на ещё четыре спецобъекта. Следователи считают, что на этих стройках могли быть похищены около 1 млрд 947 млн руб. Среди обвиняемых оказался бывший начальник строительного управления ГУОВ. Однако предметно разобраться с совершенными хищениями не удавалось, так как новый фигурант дела и Епифанцев молчали.

Прорыв в расследовании наступил буквально на днях, когда обвиняемые пошли на сотрудничество с правоохранителями, — говорится в статье.

Согласно их показаниям, заместитель гендиректора «М-Строя» Дмитрий Пипко руковдил всеми сомнительными работами. По словам Епифанцева, его подчиненный поручил удалить электронную базу данных фирмы, в которой хранилась информация о приобретённых и поставленных ею стройматериалах. Он также заявил, что Пипко «организовал вывоз первичной бухгалтерской документации за 2018–2019 годы, которую так и не нашли».

Пипко во время задержания не открывал представителям ФСБ дверь своей квартиры в Москве и впустил их только после того, как уничтожил в микроволновой печи все три своих мобильных телефона.



235-й гарнизонный военный суд отправил заместителя гендиректора «М-Строя» под стражу. Суд решил, что его содержание в СИЗО «сможет гарантировать надлежащее поведение подозреваемого и исключить его возможность каким-либо образом влиять на ход следствия».

Ранее стало известно, что преступники, похитившие с помощью мошеннических схем из федерального бюджета полмиллиарда рублей, делились деньгами с задержанными чиновницам Минпромторга, дарили им дорогие подарки