Стали известны детали коррупционного скандала с чиновницами Минпромторга

Преступники, похитившие с помощью мошеннических схем из федерального бюджета полмиллиарда рублей, делились деньгами с задержанными чиновницам Минпромторга, дарили им дорогие подарки, сообщает «Коммерсант».
Непосредственных расхитителей арестовали в 2020 году. После того как они стали сотрудничать со следствием, последовали задержания.
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Собеседник издания уточнил, что при обысках у подозреваемых следователи якобы «ничего из списка коррупционных подношений» не нашли.
Возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток, — подчеркнул источник «Коммерсанта».
Ранее стало известно, что в Москве задержаны действующая и бывшая чиновницы Минпромторга. Их подозревают в мошенничестве. Речь идёт об Ольге Покидышевой и Ольге Колотиловой. Первая является заместителем главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Вторая занимала эту должность до 2017 года.