Стали известны детали коррупционного скандала с чиновницами Минпромторга

https://static.news.ru/photo/e171cbe0-bd6a-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преступники, похитившие с помощью мошеннических схем из федерального бюджета полмиллиарда рублей, делились деньгами с задержанными чиновницам Минпромторга, дарили им дорогие подарки, сообщает «Коммерсант».

Непосредственных расхитителей арестовали в 2020 году. После того как они стали сотрудничать со следствием, последовали задержания.

Издание отмечает , что события с предполагаемыми хищениями относятся к 2013–2014 годам. Тогда Минпромторг объявил несколько тендеров на закупку иностранных медицинских препаратов. Сделки прошли через фирмы-посредники, которые и обманули ведомство.

Собеседник издания уточнил, что при обысках у подозреваемых следователи якобы «ничего из списка коррупционных подношений» не нашли.

Возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток, — подчеркнул источник «Коммерсанта».

Ранее стало известно, что в Москве задержаны действующая и бывшая чиновницы Минпромторга. Их подозревают в мошенничестве. Речь идёт об Ольге Покидышевой и Ольге Колотиловой. Первая является заместителем главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Вторая занимала эту должность до 2017 года.