https://static.news.ru/photo/30cef0f2-54a5-11ea-bf4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета отправили в Мосгорсуд ходатайство с просьбой освободить под домашний арест Дениса Коновалова — бывшего полицейского и фигуранта дела Ивана Голунова. Экс-правоохранитель обвиняется в фальсификации доказательств против журналиста.

Информацию о поступлении ходатайства обнародовали в суде в пятницу, 21 февраля.

В суд поступило ходатайство следователя об изменении в отношении Коновалова меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Дата заседания ещё не назначена, — приводит «Интерфакс» сообщение суда.

Ранее Денис Коновалов признал вину и изобличил своего экс-начальника Игоря Ляховца. Последний ранее возглавлял антинаркотическое отделение УМВД по ЗАО Москвы.

Как сообщал NEWS.ru, Иван Голунов, задержанный летом 2019 года, не стал комментировать признание полицейского, который подкинул ему наркотики. По его словам, оценивать действия экс-правоохранителя ещё рано.

Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России. Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.