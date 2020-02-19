https://static.news.ru/photo/703d5ff2-532f-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Журналист Иван Голунов, задержанный летом 2019 года, не стал комментировать признание полицейского, который подкинул ему наркотики.

Ранее фигурант «дела журналиста Ивана Голунова» бывший полицейский Денис Коновалов признал вину и изобличил своего экс-начальника Игоря Ляховца. Последний ранее возглавлял антинаркотическое отделение УМВД по ЗАО Москвы.

Я пока воздержусь от комментариев, — заявил НСН корреспондент отдела расследований издания «Медуза».

Он не стал объяснять, почему рано оценивать признание полицейского.

Голунова задержали в Москве 6 июня, писал NEWS.ru. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России. Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.