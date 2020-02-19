https://static.news.ru/photo/b964650c-5322-11ea-af1c-fa163e074e61_660.jpg Денис Коновалов Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Фигурант «дела журналиста Ивана Голунова» бывший полицейский Денис Коновалов признал вину и изобличил своего экс-начальника Игоря Ляховца. Последний ранее возглавлял антинаркотическое отделение УМВД по ЗАО Москвы.

На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики, — сообщил «Интерфаксу» адвокат Алексей Коврижкин.

Сам Ляховец вину не признает. Коврижкин отметил, что связывает признания Коновалова с оказанным на него давлением со стороны следствия. Ранее Ляховец и также задержанный по делу экс-полицейский Максим Уметбаев жаловались на давление со стороны следствия.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по «делу Голунова». Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Следствие считает, что полицейские входили в преступную группу, которой руководил Ляховец.

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, писал NEWS.ru. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России. Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.