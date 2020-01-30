https://static.news.ru/photo/ae48ec40-434d-11ea-b97a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшие сотрудники полиции Игорь Ляховец и Максим Уметбаев, задержанные по делу журналиста Ивана Голунова, пожаловались на давление стороны следствия, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

По её словам, Ляховца доставили в ИВС на Петровке 29 января в 21:00 и с тех пор он не получал питание. Сейчас мужчина находится в подавленном состоянии.

Сообщил, что следствие оказывает на него давление: ему предлагают оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте. Если этого не произойдёт, следователи обещают ему меру пресечения в виде ареста и помещение его в СИЗО, — рассказала Литвинович.

Экс-полицейский отметил в разговоре с общественником, что не признаёт свою вину, добавив, что в день задержания Голунова находился в отпуске и «лишь давал советы другим сотрудникам по телефону». Он также уверен, что на суде «всё предрешено».

В нарушение закона ФЗ-103 содержится в одной камере вместе с гражданином, ранее отбывавшим наказание, который может оказывать на него психологическое давление, — подчеркнула член ОНК.

Она отметила, что подобные показания дал и Уметбаев.

Сказал, что ему «предъявили бредовые обвинения», имея в виду обвинение в приобретении и хранение наркотиков в особо крупном размере, — сообщила Литвинович.

Член ОНК добавила, что он содержится в камере с гражданином, обвиняемом в вымогательстве.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд арестовал оперативника Феофанова, обвиняемого в фальсификации уголовного дела проиив Ивана Голунова.