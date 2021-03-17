СК попросил арестовать две итальянские виллы экс-министра Абызова

https://static.news.ru/photo/b4966e94-871f-11eb-853a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова в Италии обнаружены две виллы стоимостью 2 млрд рублей. СК России добивается ареста этого имущества, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СК, Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На эту компанию и была оформлена в собственность вилла Иль Тезоро. Вторая вилла находится в собственности экс-министра.

Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом, — цитирует Петренко «Интерфакс».

Она добавила, что обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие наёмного персонала. Получается, что денежные средства, похищенные обвиняемым в РФ, были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику Италии.

Абызов занимал пост министра в 2012–2018 годах. По версии следствия, он с сообщниками путём обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Кроме того, в отношении главного фигуранта возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности. Экс-министра задержали 26 марта 2019 года. Мосгорсуд продлил срок ареста до 25 марта 2021 года.

Как писал NEWS.ru, у Михаила Абызова суд изъял в пользу государства 32,5 млрд рублей. Речь идёт о доходах от продажи Сибирской энергетической компании. Изъятия денег в доход государства требовал замгенпрокурора Виктор Гринь. По информации Генпрокуратуры, будучи членом правительства, Абызов с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые незаконно управлял СИБЭКО — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал её, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников.