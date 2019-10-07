https://static.news.ru/photo/cd44814e-e912-11e9-a133-fa163e074e61_660.jpg Илья Азар Фото: Илья Азар/facebook.com

Следственный комитет России отказался проверять полицейских, оставивших дочь журналиста Ильи Азара одну после его задержания. Об этом сам журналист сообщил на своей странице в Facebook .

Он опубликовал в общем доступе официальный ответ ведомства, в котором говорится, что СК не нашёл в действиях сотрудников полиции состава преступления, поэтому не видит необходимости в проверке. Сам журналист заявил, что намерен обжаловать данное решение, передаёт « Интерфакс ».

Муниципального депутата Азара задержали 2 сентября 2019 года, когда он был дома вдвоём с дочерью 2017 года рождения. Мужчина просил силовиков дождаться кого-нибудь, кому можно было бы доверить спящую девочку, однако полицейские проигнорировали его просьбу. Вернувшаяся домой супруга журналиста обнаружила ребёнка, спящим в незапертой квартире.

Ранее News.ru писал, что в Кремле надеются на проведение разбирательства в случае подтверждения факта оставления столичными полицейскими ребёнка в опасности. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задача силовиков — докопаться до правды в этой истории.