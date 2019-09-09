https://static.news.ru/photo/855a4470-d2f3-11e9-85a5-fa163e074e61_660.jpg Илья Азар Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Кремле надеются на проведение разбирательства в случае подтверждения факта оставления столичными полицейскими ребёнка в опасности. Речь идёт о дочери журналиста Илья Азара, которая осталась одна в квартире после задержания её отца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал рассмотреть заявление, направленное Азаром в Следственный комитет. Он выразил уверенность, что задача силовиков — докопаться до правды в этой истории.

Журналиста и муниципального депутата Азара задержали 2 сентября 2019 года, когда он был дома вдвоём с дочерью 2017 года рождения. Мужчина просил силовиков дождаться кого-нибудь, кому можно было бы доверить спящую девочку, однако полицейские проигнорировали его просьбу. Вернувшаяся домой супруга журналиста обнаружила ребёнка, спящим в незапертой квартире, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что журналиста «Новой газеты» Илью Азара и ещё нескольких человек задержала на Тверской площади московская полиция. Правоохранители отпустили Азара без составления протокола, часть остальных задержанных отвезли в разные отделы полиции Москвы.