https://static.news.ru/photo/fd564a70-d26f-11e9-b1a9-fa163e074e61_660.jpg Илья Азар Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара и ещё нескольких человек задержала на Тверской площади московская полиция. Правоохранители отпустили Азара без составления протокола, часть остальных задержанных отвезли в разные отделы полиции Москвы.

Как сообщил ТАСС оказывавший правовую помощь Азару и его спутникам адвокат Михаил Бирюков, в настоящий момент выясняется причина задержания. Юрист считает, что всех задержанных скоро должны отпустить, поскольку их действия не попадают ни под одну из статей КоАП РФ.

На некоторых из задержанных были футболки с изображением фигурантов дел о несогласованных массовых акциях. Однако на других, в том числе и на Азаре, таких футболок не было.

Как сообщал News.ru, 2 сентября Илью Азара задержали на лестничной площадке его дома и доставили в отделение, несмотря на то, что в квартире у журналиста остался без присмотра малолетний ребёнок. Азару вменили нарушение правил проведения митингов.