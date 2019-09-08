Журналиста «Новой газеты» Илью Азара и ещё нескольких человек задержала на Тверской площади московская полиция. Правоохранители отпустили Азара без составления протокола, часть остальных задержанных отвезли в разные отделы полиции Москвы.
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На некоторых из задержанных были футболки с изображением фигурантов дел о несогласованных массовых акциях. Однако на других, в том числе и на Азаре, таких футболок не было.
Как сообщал News.ru, 2 сентября Илью Азара задержали на лестничной площадке его дома и доставили в отделение, несмотря на то, что в квартире у журналиста остался без присмотра малолетний ребёнок. Азару вменили нарушение правил проведения митингов.