Муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали в столице.
Уложил ребёнка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан, — написал журналист в своём Telegram-канале.
По его словам, его задержали за нарушение правил организации митинга.
Ранее серия одиночных пикетов прошла в Москве. Их участники таким способом поддержали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и тех, кто был задержан на недавних несанкционированных акциях оппозиции. Среди них находились, в частности, муниципальные депутаты Елена Русакова, Елена Филина, Илья Азар, политолог Леонид Гозман, незарегистрированный кандидат в столичную думу Александр Соловьёв, а также зарегистрированный решением суда кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Сергей Митрохин, писал News.ru.