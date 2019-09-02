https://static.news.ru/photo/ce58c96a-cdb4-11e9-99a6-fa163e074e61_660.jpg Илья Азар Фото: Сергей Булкин/News.ru

Муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали в столице.

Уложил ребёнка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан, — написал журналист в своём Telegram-канале.

По его словам, его задержали за нарушение правил организации митинга.

Ранее серия одиночных пикетов прошла в Москве. Их участники таким способом поддержали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и тех, кто был задержан на недавних несанкционированных акциях оппозиции. Среди них находились, в частности, муниципальные депутаты Елена Русакова, Елена Филина, Илья Азар, политолог Леонид Гозман, незарегистрированный кандидат в столичную думу Александр Соловьёв, а также зарегистрированный решением суда кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Сергей Митрохин, писал News.ru.