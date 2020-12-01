СК опроверг проверку слов Навального на экстремизм

https://static.news.ru/photo/ebcef614-33e2-11eb-a26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет не проводит проверку по высказыванию политика Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы», заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В очередной раз обращаю внимание средств массовой информации на то, что надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, — заявила она.

По её словам, анонимные информаторы могут «использовать ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам». Представитель ведомства отметила, что СК всегда оперативно распространяет данные о всех значимых проверках и уголовных делах ведомства, говорится на сайте Следкома.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что московские следователи проводят проверку после выступления Навального на «Эхе Москвы». Программа «Разворот» с его участием вышла в эфир 27 апреля. Как писал NEWS.ru, в ней политик представил свою программу под названием «5 шагов для России», в которой речь шла об антикризисном плане, предусматривающем поддержку для населения и предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

Навальный в ответ написал обращение к президенту Владимиру Путину, в котором выразил своё отношение к проверке. Он заявил, что ему «плевать на угрозы», а также на силовиков, которые «стоят на страже сундуков с деньгами» главы государства. Накануне главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», в эфире которой прошла программа с участием Навального, заявил, что представители силовых структур не обращались к радиостанции в ходе проверки. Он выразил уверенность, что силовики хотят напугать Навального, чтобы он не вернулся в Россию из Германии, где проходит лечение после отравления, писал NEWS.ru.