СИЗО и ФСИН отказались комментировать этапирование Навального

https://static.news.ru/photo/621257a0-8337-11eb-a611-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный (архивное фото) Фото: Пресс-служба суда/АГН «Москва»

Отдел специального учёта СИЗО-3 «Кольчугино», откуда увезли Алексея Навального, отказался рассказывать журналистам, куда увезли оппозиционера.

Вам нельзя [сообщить информацию]. На каком основании мы даём информацию какую-либо? Всё по запросам, — сказали в учреждении агентству РИА Новости.

Там посоветовали журналистам обращаться в УФСИН во Владимирской области. Однако в ведомстве на официальный запрос ответили, что не имеют права по закону сообщать о прибытии Навального никому кроме родственников оппозиционера.

По сложившейся практике заключённых перед отбытием в колонию помещают в СИЗО на карантин. После этого они отправляются в одну из колоний общего режима, которых во Владимирской области две: псковская ИК № 2 и владимирская ИК № 5.

Накануне адвокаты сообщили, что Навального вывезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Сейчас неизвестно, где он находится. Юристы с начала рабочего дня пытались попасть к своему подзащитному, однако им сообщили об отбытии оппозиционера только в 14:00.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев говорил, что оппозиционера будут содержать в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области до рассмотрения его апелляции на приговор по делу о клевете.

Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства. При этом судья отказалась отправлять на проверку экспертам подписи ветерана в документах, хотя сторона защиты заявляла, что подписи могли быть подделаны. Кроме того, эксперты как со стороны защиты, так и со стороны обвинения признали слова Навального оценочными. Адвокаты обжаловали это решение.

При этом в заключении политик находится по делу «Ив Роше». Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом «Новичок». Ему заменили условный срок, закончившийся ещё в 2020 году, на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в российской полиции, когда был в ФРГ, писал NEWS.ru.