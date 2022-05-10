«Ситуация неприятная»: В Госдуме оценили инцидент с фото Бонни и Клайда Нилов заявил, что инцидент со снимком Бонни и Клайда в эфире Первого канала требует проверки

Государственная дума Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Появление фотографии американских гангстеров Бонни и Клайда на слайд-шоу в эфире Первого канала в ходе праздничного концерта 9 мая требует детальной проверки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва». Он назвал данную ситуацию «неприятной» и «ужасной». По словам Нилова, необходимо провести детальную проверку произошедшего: понять мотивы, узнать, кто был заказчиком. Парламентарий считает, что только после этого нужно применить юридические санкции. Депутат также воздержался от преждевременных вердиктов.

Во-первых, ситуация, конечно, некрасивая, неприятная, даже можно сказать ужасная. Я не хочу делать преждевременных выводов, пока не разберутся и не поймут, что же произошло, кто прав, кто виноват в этом инциденте. Дальше, если все факты будут установлены, у нас, у правоохранителей есть все сегодня инструменты для того, чтобы в рамках нашего правового поля применять соответствующие санкции. Самое главное — разобраться и понять, какой был умысел, либо не было умысла, был ли провокатор, был ли заказчик, либо было глупое мерзкое недоразумение, — заявил Нилов.

Ранее, 9 мая в ходе праздничного концерта, посвящённого 77-летию победы в Великой Отечественной войне во время исполнения композиции «Если б не было войны» на экране появилась фотография американских грабителей Бонни и Клайда.

Вечером 14 марта в ходе прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с плакатом против российской спецоперации на Украине. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что это редактор телеканала Марина Овсянникова.

Впоследствии суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам, Следственный комитет России начал доследственную проверку её действий в телестудии. Комментируя ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступок редактора Первого канала необходимо расследовать по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция.