Система идентификации людей, возвращающихся из-за рубежа, появится в РФ

https://static.news.ru/photo/7b534ce8-7734-11ea-9785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ и Минкомсвязь совместно создадут информационную систему по идентификации людей, которые возвращаются в Россию из-за границы.

Система призвана «исключить риски распространения ими [вернувшимися] новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина».

Решение по созданию принято по итогам совместного заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что правительство выделило 500 млн рублей на помощь российским туристам, которые не могут выехать из-за границы. Эти деньги в первую очередь пойдут на оплату проживания.

1 апреля глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что 25 тысяч россиян изъявили желание вернуться на родину из-за рубежа.