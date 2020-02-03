https://static.news.ru/photo/99a51e7a-4669-11ea-bc20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 4 по 10 февраля ожидается самое затяжное за текущую зиму похолодание. Об этом сообщили в Центре погоды «Фобос».

По его данным, в этот период температура воздуха максимально приблизится к норме, что на фоне аномально теплой зимы будет казаться невероятно низкой. 4 февраля днём она опустится до минус 3 градусов. 6 и 7 февраля температура воздуха составит минус 5–6 градусов.

По предварительным прогнозам, морозы продержатся, по меньшей мере, до 10 февраля, — передаёт RNS сообщение «Фобоса».

Специалисты отметили, что подобные показатели будут замечены впервые за последние два месяца. Таким образом февраль станет самым холодным месяцем зимы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что среднемесячная температура февраля окажется ниже январской в большинстве регионов России, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.