https://static.news.ru/photo/ffb970ac-be6b-11e9-9216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москвичам не стоит ждать возвращения жаркой погоды. Остаток лета обещает быть прохладным. Столбики термометров больше не поднимутся даже до 30 градусов. Об этом рассказала сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

На юге может быть, но в Москве точно нет. Никаких 30 мы не ждём. Этим летом жара нам больше не грозит, — цитирует её РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что 30-градусная жара вернётся в Россию. По данным Гидрометцентра, в европейской части страны температурный фон придёт в норму и даже превысит её на несколько градусов. В Центральном федеральном округе воздух прогреется до +26 градусов. В Воронежской области и в Поволжье столбики термометров достигнут отметки +34 градуса.