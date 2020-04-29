Синоптики спрогнозировали особенно тёплый май в УФО и Сибири

https://static.news.ru/photo/7a8f290c-8aa4-11ea-9f68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

На территории Уральского федерального округа и Западной Сибири май будет особенно тёплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что по всей России в мае будет наблюдаться температурный фон, превышающий норму. Однако особенно тёплым месяц будет в УФО, в Западной Сибири, а также на юге Европейской части страны.

Только в Карелии и Ленинградской области прогнозируется температура около нормы в мае. В Западной Сибири, в центре УФО, а также на юге Красноярского края ожидается дефицит осадков в мае. Только в Якутии мы прогнозируем избыток осадков, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Как ранее писалNEWS.ru, прогнозы говорят о том, что предстоящее лето может быть аномально жарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.